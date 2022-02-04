В Подмосковье загорелась птицефабрика

Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости

В поселке Ржавки под Солнечногорском произошел пожар на птицефабрике, передает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС.

Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, существует угроза распространения огня.

Уточняется, что внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.

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