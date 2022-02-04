В Подмосковье загорелась птицефабрика

Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости
В поселке Ржавки под Солнечногорском произошел пожар на птицефабрике, передает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС.
Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, существует угроза распространения огня.
Уточняется, что внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.
Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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