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В Подмосковье загорелась птицефабрика

14:52
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости

В поселке Ржавки под Солнечногорском произошел пожар на птицефабрике, передает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС.

Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, существует угроза распространения огня.

Уточняется, что внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.

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