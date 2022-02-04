Экс-владелец Черкизовского рынка заставлял Авраама Руссо целовать ему руки

Суд рассматривает дело о похищении певца

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заставлял певца Авраама Руссо целовать ему руки.

Сегодня в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о похищении артиста в 2004 году.

"Тельман Исмаилов жестко обращался с Руссо, унижал и заставлял целовать ему руки, петь для друзей на частных вечеринках", - рассказал РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Его задержали в этой стране 1 октября по ордеру Интерпола и заключили под стражу. В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства, похищение человека и незаконный оборот оружия.

История с Авраамом Руссо и Тельманом Исмаиловым произошла в январе 2004 года. Тогда люди бизнесмена похитили артиста и заставили его вести эстрадную деятельность на их условиях.

В день похищения Руссо сильно избили. У артиста диагностировали перелом носа, черепно-мозговая травма, множественные ушибы.

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