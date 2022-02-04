ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-владелец Черкизовского рынка заставлял Авраама Руссо целовать ему руки

14:59
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Суд рассматривает дело о похищении певца

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заставлял певца Авраама Руссо целовать ему руки.
Серьезные покровители и многомиллионный оборот: как рухнула империя Исмаилова

Сегодня в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о похищении артиста в 2004 году.

"Тельман Исмаилов жестко обращался с Руссо, унижал и заставлял целовать ему руки, петь для друзей на частных вечеринках", - рассказал РИА Новости адвокат певца Андрей Алешкин.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Его задержали в этой стране 1 октября по ордеру Интерпола и заключили под стражу. В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства, похищение человека и незаконный оборот оружия.

История с Авраамом Руссо и Тельманом Исмаиловым произошла в январе 2004 года. Тогда люди бизнесмена похитили артиста и заставили его вести эстрадную деятельность на их условиях.

В день похищения Руссо сильно избили. У артиста диагностировали перелом носа, черепно-мозговая травма, множественные ушибы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тельман Исмаилов
Тельман Исмаилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.