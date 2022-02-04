Назван номер выхода российских спортсменов на открытии ОИ-2022

Церемония начнется в 15:00 мск 4 февраля

Российские спортсмены выйдут на церемонии открытия XXIv зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пекине, под номером 46. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Делегации на церемонии открытия будут выходить в порядке, основанном на китайском алфавите. Первой на стадионе традиционно появится команда Греции. Россияне выйдут после команды Румынии.

Церемония открытия пройдет 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине, начало — в 15:00 мск. Знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает РИА Новости.

На ОИ-2022 российским спортсменам запрещено использовать национальный флаг и гимн. Они будут представлены в качестве команды Олимпийского комитета России с нейтральным флагом, а вместо гимна будет использоваться фрагмент Первого концерта П.И. Чайковского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram