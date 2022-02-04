Евросоюз назвал неприемлемым решение России по Deutsche Welle

Москва закрывает корреспондентский пункт DW

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал решение России запретить вещание германской медиакомпании Deutsche Welle.

"Это плохое решение, неприемлемое для нас решение", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Стано, причина запрета напрямую не касалась деятельности Deutsche Welle в России.

Ранее стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Кроме того, канал могут признать иностранным агентом.

Также журналистам DW запретили приходить в Государственную думу.

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