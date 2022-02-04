ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз назвал неприемлемым решение России по Deutsche Welle

15:05
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Москва закрывает корреспондентский пункт DW

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал решение России запретить вещание германской медиакомпании Deutsche Welle.
Журналистов московского корпункта Deutsche Welle попросили сдать аккредитации

"Это плохое решение, неприемлемое для нас решение", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Стано, причина запрета напрямую не касалась деятельности Deutsche Welle в России.

Ранее стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Кроме того, канал могут признать иностранным агентом.

Также журналистам DW запретили приходить в Государственную думу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Deutsche Welle
Deutsche Welle
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.