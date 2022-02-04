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Названы претенденты на пост генсека НАТО

15:18
  • пятница
  • 04 февраля 2022

У Йенса Столтенберга скоро истечет срок действия мандата

На должность генерального секретаря НАТО, которая станет вакантной после истечения срока мандата Йенса Столтенберга, претендуют несколько европейских политиков. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказали источники.

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Среди претендентов на пост главы Североатлантического альянса называют бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, экс-руководителя евродипломатии Федерику Могерини.

Также в числе кандидатов на кресло генсека НАТО значатся премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга между тем назначили главой норвежского Центробанка. Власти Норвегии решили заключить с ним контракт на шесть лет.

Столтенберг занимал кресло генсека НАТО с 1 октября 2014 года. Срок полномочий высшего должностного лица альянса составляет четыре года, однако может быть продлен.

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