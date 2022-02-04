Утечка ученых из России в пандемию сократилась вдвое

Коронавирусная инфекция внесла коррективы в программы академической мобильности

Количество выезжающих за рубеж на работу или стажировку ученых России уменьшилось почти в два раза с 2019 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты анализа специалистов Высшей школы экономики.

Аналитики изучили данные 566 организаций, подведомственных Минобрнауки России. В 2021 году на работу или стажировки за рубеж уехали всего 277 российских ученых. В 2019 году показатель составлял 540.

Чаще всего выезжают молодые ученые, которые занимаются научной деятельностью в сфере естественных наук (73%). На втором месте — представители технических (14%) и сельскохозяйственных (6%) наук. Наименее мобильны представители гуманитарных (4%) и медицинских (2%) наук.

Авторы исследования подтверждают, что пандемия COVID-19 ожидаемо внесла коррективы в программы академической мобильности. Однако входящий поток практически не изменился, численность иностранных исследователей, принятых в вузы и научные организации России, в 2021 году почти в 2,5 раза превысила количество выезжавших из страны: в 2019 году в Россию приехали 815 иностранных исследователей, в 2020 году — 740, в 2021 году — 678.

Приезжают в Россию для работы в основном ученые, занятые в области естественных (44%) и технических (35%) наук. Большинство из них моложе 30 лет, со степенью PhD, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как создавать условия для развития IT в стране и удержать в ней специалистов по этому профилю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram