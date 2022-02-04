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Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве

15:22
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Решение вызвано недружественными действиями Берлина

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения Москвы запретить вещание телекомпании в России. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.
Евросоюз назвал неприемлемым решение России по Deutsche Welle

Ответные шаги вызваны недружественными действиями Берлина, который запретил вещание немецкоязычного телеканала RT DE. Россия закрыла корпункт в Москве, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, а также прекратила вещание канала.

Кроме того, как сообщили в МИД России, канал могут подвергнуть процедуре рассмотрения о признании его иностранным агентом.

В Берлине действия российских властей назвали неприемлемыми. Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на применяемые немецкими властями двойные стандарты.

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