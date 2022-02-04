Лишенным аккредитации журналистам DW разрешили остаться в Москве

Большинство сотрудников закрытого корпункта – граждане России

Лишенных аккредитации журналистов московского корпункта Deutsche Welle не выдворяют из России. Тем более, что 16 из 19 сотрудников – граждане России, и им не надо никуда уезжать. Трое иностранцев также могут при желании остаться в стране, пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Сотрудникам корпункта Deutsche Welle было направлено уведомление о необходимости в течение дня сдать аккредитации. Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - заявила дипломат на брифинге.

Захарова выразила удивление тем фактом, что ни заведующий корпунктом Deutsche Welle, ни кто-либо из сотрудников не обратился в МИД России за разъяснениями – при том, что в одном из интервью назвали действия Москвы непонятными. Дипломат подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство всегда готово оказать им помощь и поддержку, передает ТАСС.

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