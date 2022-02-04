ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лишенным аккредитации журналистам DW разрешили остаться в Москве

15:32
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Большинство сотрудников закрытого корпункта – граждане России

Лишенных аккредитации журналистов московского корпункта Deutsche Welle не выдворяют из России. Тем более, что 16 из 19 сотрудников – граждане России, и им не надо никуда уезжать. Трое иностранцев также могут при желании остаться в стране, пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Сотрудникам корпункта Deutsche Welle было направлено уведомление о необходимости в течение дня сдать аккредитации. Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - заявила дипломат на брифинге.

Захарова выразила удивление тем фактом, что ни заведующий корпунктом Deutsche Welle, ни кто-либо из сотрудников не обратился в МИД России за разъяснениями – при том, что в одном из интервью назвали действия Москвы непонятными. Дипломат подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство всегда готово оказать им помощь и поддержку, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Deutsche Welle
Deutsche Welle
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.