Конкретные данные чиновники не приводят

Британские власти находятся в уверенности, что Россия ищет предлог для нападения на Украину. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил представитель канцелярии премьер-министра островного государства Бориса Джонсона.

Чиновник заявил, что не может комментировать конкретные разведданные, однако у официального Лондона "есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", сообщает Reuters.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что страны Запада вопреки здравому смыслу продолжают раскручивать миф о подготовке нападения России на Украину. Она призвала Лондон прекратить распространять фейки и угрозы.

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что рассуждения Вашингтона и его европейских партнеров о возможности войны между Москвой и Киевом — провокация. А саботаж Минских договоренностей, к которому Запад подталкивает киевские власти, может закончиться развалом Украины.

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