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Парад олимпийцев начался на церемонии открытия Игр в Пекине

15:45
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Первыми на стадион вышли представители Греции

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпийских игр. Она проходит на Национальном стадионе вПекине. Первыми на поле вышли, по традиции, атлеты из Греции – родины Олимпиад.

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В параде участвует 91 делегация. Российские олимпийцы пройдут в шествии под номером 46. Хозяева соревнований – спортсмены Китая – завершат парад.

В российской делегации 80 человек. Как сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменосцы команды - серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев. На церемонию открытия Игр приглашен президент России, Владимир Путин в Пекине уже провел переговоры в председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

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