Парад олимпийцев начался на церемонии открытия Игр в Пекине

Первыми на стадион вышли представители Греции

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпийских игр. Она проходит на Национальном стадионе вПекине. Первыми на поле вышли, по традиции, атлеты из Греции – родины Олимпиад.

В параде участвует 91 делегация. Российские олимпийцы пройдут в шествии под номером 46. Хозяева соревнований – спортсмены Китая – завершат парад.

В российской делегации 80 человек. Как сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменосцы команды - серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев. На церемонию открытия Игр приглашен президент России, Владимир Путин в Пекине уже провел переговоры в председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

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