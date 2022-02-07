Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Козерогов ждут успехи в творчестве, а Львов - новые возможности на работе

Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хорошие заработки ждут работающих в интернете или на фрилансе. Звезды подсказывают: держите в секрете свои смелые финансовые планы.

Тельцы

Луна в вашем знаке сегодня в полдень будет в прекрасном положении, и вы обязательно это почувствуете. Это хорошее время для сдачи экзаменов и учебы в целом.

Близнецы

День принесет шансы на рост бизнеса или продвижение по карьерной лестнице. В этом вам поможет женщина, способная дать совет или занимающая высокий пост.

Раки

Вы сможете укрепить свои отношения, не только любовные, но и дружеские. Также могут появиться идеи совместного бизнеса с друзьями, особенно зарубежными.

Львы

На работе или в бизнесе у вас начинают вырисовываться новые заманчивые возможности. Особенно это касается тех, кто работает в финансовой сфере или продажах.

Девы

Хорошие новости ждут представителей творческих профессий и тех, кто связан с одеждой, косметикой, спортом. Вас порадуют удачные обновки, новая прическа, салонные процедуры.

Весы

Вы сможете сегодня переделать гору домашних дел или начать какой-то новый семейный проект. Если продаете или покупаете недвижимость – уделите этому больше времени.

Скорпионы

Игривое настроение бывает у вас нечасто, но сегодня – тот самый день. Флирт и романтика, переписка, знакомства в пути, новые отношения заставят сердце биться быстрее!

Стрельцы

Вы готовы подключить к работе над своими денежными целями всю семью! И это здравая мысль: родственники могут дать вам и ценные советы, и лишние рабочие руки.

Козероги

Вы настроены действовать решительно – это Марс в Козероге бьет копытцем и зовет на подвиги. Удача ждет вас в творчестве, переговорах, поездках, покупках для себя.

Водолеи

Ваш эмоциональный фон понемногу стабилизируется, еще 3-4 дня – и все печали забудутся. А пока займитесь домом, общением с членами семьи - это лучшее лекарство.

Рыбы

Ваш авторитет высок как никогда, и сегодня вы будете полезны друзьям или коллегам, которые обратятся за помощью. Проявите щедрость, и добро скоро вернется.

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