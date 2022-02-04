Коньяк вместо водки: как изменились алкогольные привычки россиян

Граждане стали уделять больше внимания карьере и семье, отмечают эксперты

Коронавирус оказался очень коварным не только с медицинской точки зрения. У пандемии неожиданно много социальных побочных эффектов. Один из них - алкоголизм. Из-за COVID-19 люди часто заливали и заливают вином одиночество, скуку и, конечно, страхи. В итоге специалисты констатируют резкое, иногда до 40 процентов, увеличение потребления крепких спиртных напитков. Причем, по всему миру. У нас, судя по данным статистики, ситуация не самая худшая - за прошлый год россияне выпили 5 литров водки на человека. Это всего на 100 грамм больше, чем в 20-м. Но, как известно, дьявол в деталях, а в случае с выпивкой в России этих деталей масса. Почему нам пока рано радоваться?

О том, что русский человек любит выпить и делает это при любом удобном случае, по поводу или без, мнение устоявшееся. Причём, больше за рубежом, нежели в самой России. Вспомните классическое: русский в шапке-ушанке, с балалайкой и бутылкой водки. Однако тому, как пьют, например, в Европе даже пьющие здесь у нас иногда удивляются. Марина Иванова - актриса. Она переехала в итальянский город Пиза из Киева. Это не Россия, но менталитеты всё-таки схожи. Слушаем, удивляемся.

"В обед стоит у всех бутылка красного вина. И у всех стоят машины. И вот они эту бутылку "прибабахивают" в обед, садятся, едут потом на работу. И также они после работы встречаются в кафешках выпить аперитив", - говорит Марина Иванова.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10-12 лет активно спиваются Бельгия, Болгария, Германия, Исландия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Чехия, Швейцария. Это государства, где количество выпитого алкоголя на каждого совершеннолетнего гражданина постоянно растёт. Где-то быстрей, где-то медленней. Но всё-таки. В западной прессе периодически проскакивают материалы, которые, однако, не особо рейтинговые:

"Россия может по-прежнему иметь репутацию страны, злоупотребляющей алкоголем, но отчет Всемирной организации здравоохранения показывает, что потребление алкоголя снизилось на 43% с 2003 года".

Ранее данные ВОЗ показали, что взрослые россияне в среднем пьют меньше алкоголя, чем французы и немцы. Обратимся к статистике. Последние цифры появились буквально на днях. Возьмём самый популярный продукт - водку. В прошлом году, когда пандемия понемногу начала отпускать, жители нашей страны купили на шесть с половиной миллионов литров 40-градусной меньше, чем в 2020 - самый сложный в плане короновирусных ограничений год. Но при этом набрал популярность более благородный коньяк. Вместе с ним шампанское, ликёры, продукция с объёмом этилового спирта до 9 процентов. То есть алкоголь, которым, конечно, можно напиться до беспамятства, но употребляют его обычно для настроения, в хорошей компании или за праздничным столом.

"Идёт достаточно устойчивое, порядка 20 лет, снижение употребления алкоголя и, в общей сложности, начиная с 2000-го и по сегодняшний день, пьют порядка на 30 процентов меньше, чем пили в двухтысячном году. Это связано с тем, что одновременно пить и заниматься карьерой, растить детей и так далее достаточно сложно", - рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Совершенно очевидно, почему удалось достичь уменьшения объёмов торговли. Это ограничительные меры. Строжайший запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, запреты на торговлю в ночное время и рекламу алкоголесодержащей продукции. Однако данные по продажам - это официальные цифры, полученные из официальных розничных магазинов.

"У нас в России 160 тысяч населённых пунктов. Так вот, вдумайтесь в эту цифру: в 70 тысячах населённых пунктов, в основном, это сельская местность, вообще нет лицензированной торговли легальной алкогольной продукцией", - заявил гендиректор клуба "Профессионалы алкогольного рынка" Максим Черниговский.

Теневой рынок алкогольной продукции – он, конечно, не столь мощный, как легальный. Однако приносит колоссальный вред как экономике страны в виде недополученных налогов, так и здоровью населения. События последнего месяца. В Кондинском районе Югры после домашнего застолья погибли сразу восемь человек. Аналогичный случай в селе Унъюган. Там одновременно скончались двое мужчин и одна женщина.

Только в одной Югре полицейским после серии смертей пришлось проверить более тысячи магазинов, торгующих алкоголем. Из оборота изъято десять тысяч литров суррогата. Возбуждено несколько уголовных дел. Это только один регион и очень короткий промежуток времени. В больших масштабах и цифры значительно страшней.

А вот официальные данные МВД за 2020 год: "палёнка" убила десять тысяч человек. И это на четыре тысячи больше, чем в 2019 году.

"В прошлом году самогонных аппаратов было приобретено населением нашей страны в два раза больше, чем, например, в 19 году. Это тоже один из факторов, на основании которого я делаю выводы, что объёмы нелегального рынка - они увеличились и увеличились существенно в Российской Федерации", - отметил Максим Черниговский.

В первую очередь, рост рынка суррогатного алкоголя эксперты связывают с высокой ценой на алкоголь легальный. На следующей неделе водка опять подорожает. Минимальная розничная цена установится на отметке в 261 рубль за пол литра. Как пояснили в Минфине, это связано с инфляцией, повышением акциза и ростом цен на компоненты для производства.

Кто-то недоволен. Магнаты алкогольного рынка тоже не в восторге. "Все эти эксперименты, начиная со времён сухого закона в Америке и Советского Союза, всего опыта Северной Европы - они все показали, что подобные ограничения, подобные запреты - они не эффективны. Поскольку в алкоголе более 75 процентов - это акцизы, то, как только ты начинаешь ограничивать потребление, как только ты начинаешь поднимать цену и так далее, это сразу же становится бизнесом для большого количества людей. И тот недостаток предложения, который возникает со стороны государства, немедленно замещается бутлегерами", - говорит президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Понятно, что умеренно пьющий человек, выпивающий иногда, во время праздника, для хорошего настроения, и чтобы с утра голова не болела, он как употреблял алкоголь хорошего качества, так и будет делать это дальше, независимо от цены. Но немало тех, кто выбирает кошельком. Чем дешевле и больше, тем лучше. Безусловно, проблема, с которой ещё предстоит разобраться.

Возвращаемся к тому с чего начали и благодаря чему даже западные СМИ, основываясь на отчётах Всемирной организации здравоохранения, отмечают уменьшение объёмов употребления алкоголя в России. К целеполаганию. Строить карьеру и растить детей - это хоть сложней и дороже, но всё-таки более важно.

Дмитрий Гусев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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