Тотальный износ: в США разрушаются мосты и дороги

Инфраструктура страны находится в плачевном состоянии

На днях президент Байден смог убедиться: "что-то прогнило в Доме храбрых и земле свободных". Причем, убедиться лично. Во время его визита в Пенсильванию рухнул немаленький мост в Питтсбурге. Вместе с шестью машинами. По счастью никто не погиб, но 10 человек пострадали. По данным американских СМИ, такое вообще-то может произойти с любым из 45 тысяч мостов в Америке. Штаты так увлеклись внешней политикой, особенно борьбой с неправильными странами, что просто забыли о своей. А ведь законы физики и химии везде одинаковы, все и везде без должного ухода ржавеет и ломается, и, если этим пренебрегать, рано или поздно все несущие конструкции государства, включая инфраструктуру, придут в ужасное состояние. Они, собственно, и пришли. Теперь журналисты сетуют, что в стране не хватает средств на поддержку инфраструктуры и предрекают куда более серьезные ЧП. Ведь в США плохо не только с мостами.

Если десятилетия назад хайвэи вызывали восхищение, то сегодня совсем другие эмоции. Десятая часть американских магистралей в аварийном состоянии. 31% требуют скорейшего ремонта.

В 2021-м показатели смертности на американских дорогах стали самыми высокими за 12 лет. И если в случае ДТП техническое состояние автомагистрали зачастую лишь косвенная причина, то вот износ водопроводных, электрических и газовых сетей неминуемо ведет к печальным последствиям.

50 сгоревших домов, пятеро погибших. В Аллентауне – третьем по величине городе Пенсильвании - взорвался газопровод. Чугунные трубы проложили в 1928-м. Знаменитые дамбы и плотины немногим младше. Средний возраст строений - 60 лет. И тоже без ремонта. Из-за угрозы затопления жителей 200-тысячного калифорнийского города Оровилл пришлось эвакуировать.

Износ железных дорог – 22%. Отсюда частые аварии. Кадры из Аризоны, где сошедший с рельсов поезд повредил мост, построенный в 1915-м. И ладно бы только в провинции такая ситуация.

Антисоциальными элементами, вроде грабителей и попрошаек, славится метрополитен Нью-Йорка. Из-за частых аварий несколько лет назад там даже пришлось вводить чрезвычайное положение. Знаменитый "Ржавый пояс" теперь тоже оправдывает своё название. В запустении целые города. В Детройте есть кварталы, на которые не обращали внимание с 1967 года. Им просто не повезло. Теперь мы имеем несколько районов города, которые просто пришли в упадок.

Неутешительный прогноз даёт бывший президент, всё еще собирающейся "сделать Америку великой". "У нас великая страна, которая катится в ад. И она катится в ад очень быстро. У нас так страны не останется", - заявил Дональд Трамп.

Свой вердикт выносит и Американское общество инженеров-строителей: "Инфраструктура в стране не соответствует стандартам и повышает риск чрезвычайных ситуаций".

"Значительная часть инфраструктурного богатства всего этого, она была построена не на коммерческой основе. Она была построена во времена Рузвельта, которого в Штатах считают практически социалистом. Строилось это всё практически или трудом заключённых из тюрем, тяжелым физическим, или трудом так называемых трудовых армий, где они получали мизерную зарплату в размере 15 долларов в месяц. Когда они рассказывают, что в Советском Союзе все построено в "ГУЛАГе" или трудом заключенных, или что-то в таком роде, они на самом деле рассказывают о своей американской реальности", - говорит экономист Александр Роджерс.

Благодаря индустриальному и строительному буму страна в 30-х выбралась из "великой депрессии". Выбралась и, кажется, напрочь забыла о своих "насущных проблемах". Долгое время всё как-то само собой работало. Достаточно было лишь косметического ремонта. Но срок эксплуатации мостов, дорог и дамб подошел к концу.

"Вложением в инфраструктуру в большинстве стран занимается государство за счёт собираемых налогов. Американское государство много лет на этом экономило. Оно перенаправляло свои средства не на развитие внутренних вещей, а на тот же ВПК, на ведение бесконечных войн в других странах", - рассказал Александр Роджерс.

Это тоже инфраструктура важная и нужная, только вот мысль о том, что бравые американские морпехи где-то в Бахрейне, Сингапуре или Испании отстаивают интересы демократии вряд ли поможет залатать прохудившийся водопровод в Канзасе или отремонтировать дорогу в Лос-Анжелесе.

На военную операцию в Ливии Штаты потратили 750 миллионов долларов. Ирак обошелся американским налогоплательщикам в два триллиона. Афганистан в 2 триллиона 300 миллиардов. На развитие инфраструктуры в ближайшие 8 лет конгрессмены, скрепя сердце, все же согласились выделить триллион, одобрив индустриальный план президента.

Индустриальный план, по задумке Белого дома, поднимет экономику, создаст дополнительные рабочие места. Поможет догнать и перегнать быстроразвивающийся Китай, ну а самого Байдена поставит в один ряд с великим Рузвельтом, одно лишь "но" - где взять деньги?

"Если делать целиком за государственные деньги федерального правительства, будет расти госдолг, который и без этого растет. Если поднимать налоги, это и так затормозит экономику, которая пытается выкарабкаться на нормальный путь развития. Если идти какими-то другими путями за счёт штатов, штаты будут возражать", - рассуждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Из выделенного триллиона лишь половина – субсидии. Остальное - кредиты штатам, на чьем балансе находятся те или иные объекты. "Мы ваш мост отремонтировать не можем – это не наша компетенция" - отговорка не какого-нибудь районного российского чиновника, а среднестатистического американского губернатора.

Добавится еще и долговая нагрузка. Мелочь - по сравнению с федеральными показателями. Госдолг страны впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. А инфляция побила 40-летний максимум. Но даже если деньги на план Байдена всё же изыщут, в помощь печатный станок, реализовывать его некому.

"Это только в компьютерных играх достаточно просто напечатать денежку, циферку списать, и домик сам строится. В реальности нужно, чтобы были квалифицированные специалисты, чтобы были инженеры и квалицированные рабочие, которые всё это реализуют. Экскаваторщики, крановщики и так далее", - говорит Александр Роджерс.

Их теперь спешно ищут и в Питтсбурге, чтобы восстановить мост, упавший накануне приезда Байдена. По иронии судьбы, в городе президент как раз планировал обсудить реализацию своего индустриального плана. Для реализации которого нужно найти строителей. Для восстановления Питтсбургского моста пока не нашлось.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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