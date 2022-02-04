Властям Свердловской области дали 2 недели на отлов бездомных собак

Губернатор потребовал всех животных стерилизовать

Отловить всех бездомных собак в регионе и стерилизовать животных – с таким требованием выступил губернатор Свердловской области. На исполнение поручения Евгений Куйвашев дал мэрам городов две недели.

"Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай", - написал глава региона в Instagram. Кувайшев подчеркнул, что после стерилизации отпускать собак на волю нельзя, их надо оставлять в приютах.

Поводом для обращения губернатора стал инцидент в поселке Кокуй Сретенского района. Собака породы алабай напала на трехлетнего ребенка, малыш получил травмы. Губернатор отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая - только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными.

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