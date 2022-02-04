Китайские зрители овациями встретили российскую сборную на открытии Олимпиады

Овации продолжались, пока атлеты шли по стадиону

Зрители, собравшиеся на церемонии открытия Олимпийских Игр в Пекине, овациями и громкими криками встретили появление российской сборной. Овации продолжались все время, пока спортсмены из России шли по стадиону "Птичье гнездо" во время парада олимпийцев, передает ТАСС.

Российская делегация вышла на Национальный стадион под 46-м порядковым номером. Знаменосцы команды - серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал иск WADA, которое признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному кодексу. В итоге сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

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