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Китайские зрители овациями встретили российскую сборную на открытии Олимпиады

16:32
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Овации продолжались, пока атлеты шли по стадиону

Зрители, собравшиеся на церемонии открытия Олимпийских Игр в Пекине, овациями и громкими криками встретили появление российской сборной. Овации продолжались все время, пока спортсмены из России шли по стадиону "Птичье гнездо" во время парада олимпийцев, передает ТАСС.

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Российская делегация вышла на Национальный стадион под 46-м порядковым номером. Знаменосцы команды - серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал иск WADA, которое признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному кодексу. В итоге сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

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