ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс ГКБ им. Филатова

16:33
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Мэр рассказал о строительстве скоропомощных корпусов на базе пяти стационаров

За последнее время нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения выросла. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время осмотра коронавирусного стационара ГКБ №15 имени Филатова, а также строящегося при больнице нового скоропомощного комплекса.
Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Как ожидается, корпус примет первых пациентов уже в следующем году. "Будет шесть операционных, вся логистика вновь прибывших пациентов, диагностика своевременная, правильная маршрутизация. Я думаю, что во многом улучшит работу клиники в целом, увеличит ее возможности и пропускную способность", - сообщил мэр. Собянин рассказал, что в городе сейчас возводится пять таких корпусов.

По словам мэра, ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Однако экстремальная нагрузка ложится на амбулаторное звено, потому что большинство горожан болеют в относительно легкой форме.

"По крайней мере, "амбулаторных" людей можно пролечить. Так как само количество заболевших большое, даже этот небольшой процент тяжелобольных дает абсолютно большие цифры", - сообщил Собянин, добавив, что в столице предусмотрены дополнительные резервные мощности.

Новый корпус оснастят самым современным оборудованием. Кроме того, там появится комфортная среда для родных и близких пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
ГКБ №15 им. Филатова
ГКБ №15 им. Филатова
Строящийся комплекс скорой помощи ГКБ им. Филатова
Строящийся комплекс скорой помощи ГКБ им. Филатова
ГКБ №15 им. Филатова
ГКБ №15 им. Филатова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.