Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс ГКБ им. Филатова

Мэр рассказал о строительстве скоропомощных корпусов на базе пяти стационаров

За последнее время нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения выросла. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время осмотра коронавирусного стационара ГКБ №15 имени Филатова, а также строящегося при больнице нового скоропомощного комплекса.

Как ожидается, корпус примет первых пациентов уже в следующем году. "Будет шесть операционных, вся логистика вновь прибывших пациентов, диагностика своевременная, правильная маршрутизация. Я думаю, что во многом улучшит работу клиники в целом, увеличит ее возможности и пропускную способность", - сообщил мэр. Собянин рассказал, что в городе сейчас возводится пять таких корпусов.

По словам мэра, ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Однако экстремальная нагрузка ложится на амбулаторное звено, потому что большинство горожан болеют в относительно легкой форме.

"По крайней мере, "амбулаторных" людей можно пролечить. Так как само количество заболевших большое, даже этот небольшой процент тяжелобольных дает абсолютно большие цифры", - сообщил Собянин, добавив, что в столице предусмотрены дополнительные резервные мощности.

Новый корпус оснастят самым современным оборудованием. Кроме того, там появится комфортная среда для родных и близких пациентов.

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