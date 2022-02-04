Оперштаб заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в 30 регионах России

Улучшение отмечено в четырех

Ситуация с коронавирусом за неделю улучшилась в четырех регионах России. Спад заболеваемости зафиксирован в Еврейской АО, Северной Осетии, Чечне и Краснодарском крае, сообщили в оперштабе. При этом в 33 российских регионах эпидобстановка за последние семь дней осложнилась.

"Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России. Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 33 регионах России", - сообщили в штабе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 12 452 765 случаев заражения, умерли 334 039 человек. В мире с начала пандемии зафиксировано более 388 миллионов случаев заболевания, свыше 5,7 миллиона пациентов скончались, передает ТАСС.

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