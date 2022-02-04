Олимпийский флаг поднят над стадионом "Птичье гнездо" в Пекине

За церемонией наблюдал с трибуны президент России

Над Национальным стадионом в Пекине взвился Олимпийский флаг. В столице Китая проходит торжественная церемония открытия Олимпийских Игр.

Олимпийский флаг вынесли на поле шестеро атлетов из КНР – победители и призеры прошлых Олимпиад. Среди них - первый китайский чемпион мира по зимним видам спорта конькобежец Ло Чжичуань и победитель Игр-2010 в шорт-треке Чжан Хуэй.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наблюдали за церемонией с трибуны стадиона. Путин был без защитной маски: как пояснил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства не носит маску на мероприятиях, так как участники проходят тесты и карантин.

Во время поднятия флага звучал олимпийский гимн. Его исполнил хор в составе 40 китайских детей. Они тренировались три месяца, чтобы исполнить гимн Олимпиады в оригинале – на греческом языке, передает ТАСС.

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