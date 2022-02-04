ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олимпийский флаг поднят над стадионом "Птичье гнездо" в Пекине

17:28
  • пятница
  • 04 февраля 2022

За церемонией наблюдал с трибуны президент России

 Над Национальным стадионом в Пекине взвился Олимпийский флаг. В столице Китая проходит торжественная церемония открытия Олимпийских Игр.

Китайские зрители овациями встретили российскую сборную на открытии Олимпиады
Си Цзиньпин выступил с обращением перед стартом Олимпиады

Олимпийский флаг вынесли на поле шестеро атлетов из КНР – победители и призеры прошлых Олимпиад. Среди них - первый китайский чемпион мира по зимним видам спорта конькобежец Ло Чжичуань и победитель Игр-2010 в шорт-треке Чжан Хуэй.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наблюдали за церемонией с трибуны стадиона. Путин был без защитной маски: как пояснил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства не носит маску на мероприятиях, так как участники проходят тесты и карантин.

Во время поднятия флага звучал олимпийский гимн. Его исполнил хор в составе 40 китайских детей. Они тренировались три месяца, чтобы исполнить гимн Олимпиады в оригинале – на греческом языке, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.