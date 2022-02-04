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Попова: "омикрон" выявляется у 50% заболевших COVID-19

17:50
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Менее чем в половине случаев обнаруживается штамм "дельта"

Омикрон-штамм коронавируса выявляется более чем у половины заболевших COVID-19 в России. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм-омикрон, и чуть меньше - штамм "дельта", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по словам Поповой, в Москве и Санкт-Петербурге показатель существенно выше. Здесь "омикрон" выявляется более чем в 80% случаев. Глава Роспотребнадзора отметила, что есть также регионы с показателями ниже 50%.

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