Не только про спорт: что важно знать об Олимпиаде в Пекине

Игры открылись при повышенных мерах безопасности

В пятницу в Пекине официально стартовали 24-е зимние Олимпийские игры. Правда, первые соревнования прошли уже 2 февраля, но это сейчас для Игр норма. Сегодня же состоялась церемония открытия, пусть и не такая масштабная, какой она могла бы быть, если бы не пандемия - число приглашенных актеров сократили примерно в пять раз, но не менее красочная - использовано множество современных технологий. Китайцы расстарались - к этим Играм привлечено повышенное внимание, в том числе и политическое. Тем важнее для официального Пекина такое количество иностранных лидеров на трибунах - от 32 государств и международных организаций, что в сегодняшней ситуации реальное достижение китайской дипломатии. Потому что сегодня Олимпиада - далеко не только про спорт. Но и про него тоже. Согласно опросам, следить за зимними Играми собираются две трети россиян.

Традиционный пропаренный рис, рыба и овощи - ничего необычного. Если не считать, что блюда в буквальном смысле берутся с потолка. Оригинальный подход, как сделать жизнь зарубежных гостей комфортней даже во время пандемии, иностранные делегации оценили в первые дни. Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась с подписчиками своим опытом знакомства с местными официантами.

Спустя некоторое время "умный" волонтёр, правда, всё же вернулся, оставив спортсменке положенную порцию. За эти два коронавирусных года в Китае вообще неплохо научились справляться без помощи многих сотрудников. Электронные уборщики регулярно обрабатывают поверхности антисептиками. При этом не забывают аккуратно объезжать стороной людей. А в пресс-центре организовали одиночные боксы для сна, напоминающие чем-то операционные. Главное, в конце концов, безопасность. Особенно сейчас, когда в Пекине вновь зафиксирован рост числа инфицированных. Сразу в нескольких районах столицы объявлен локдаун. Чтобы предотвратить возможные контакты, власти страны даже выпустили петицию: документ запрещает "помогать попавшим в ДТП пассажирам олимпийского транспорта".

Это первые зимние Игры, которые проводит Китай. Однако мы не сможем прийти на стадион и увидеть всё своими глазами. Но мы также понимаем, что сейчас весь мир в непростой ситуации. А потому придётся проявить терпение и радоваться за наших спортсменов дома.

Терпения ждут и от самих спортсменов, которые каждый день проходят тестирование на ковид. Мужская сборная России по хоккею предпочла добираться до Пекина на отдельном самолёте, чтобы избежать лишних контактов. Однако один из ПЦР-тестов всё же показал сомнительный результат. А вот женской команде, вполне возможно, вообще не удастся выйти на лёд: сразу у шестерых хоккеисток выявлен коронавирус. Хотя до начала матчей, надеется тренер, всё ещё остаётся время, чтобы получить отрицательные результаты ПЦР.

Вообще, эта Олимпиада может стать самой непредсказуемой, ведь до последнего неизвестно, кто из спортсменов выйдет на старт. Хотя у российской сборной есть все шансы выбиться в тройку лидеров в медальном зачёте. По прогнозам американской аналитической компании, наша страна увезёт из Пекина как минимум 10 золотых медалей. Олимпийский комитет России и вовсе уверен во втором месте: спортсменов ждут по меньшей мере 30 наград. Самые большие надежды возлагают на фигуристов – абсолютных фаворитов состязаний.

Настроение, кажется, не может подпортить даже аббревиатура ROC на форме и отсутствие российской символики. Хотя за три года действия санкций ограничения ВАДА многим заметно надоели. На этой неделе Алексей Ягудин выложил в сеть онлайн-петицию с требованием прекратить ущемлять права добросовестных спортсменов. Тем более, что некоторые из участников сегодняшней сборной, отметил фигурист, несколько лет назад не могли принимать участие во взрослых соревнованиях по возрасту. Сегодня же вынуждены несправедливо расплачиваться. Под обращением в интернете уже подписались призер олимпиады Ирина Слуцкая и олимпийские чемпионки Вера Бирюкова и Аделина Сотникова.

Впрочем, олимпийский дух готовы разделить далеко не все. В этом году на церемонию открытия приехали представители лишь трёх десятков государств и международных организаций. Вслед за Соединёнными Штатами дипломатический бойкот соревнований в Китае поддержали Великобритания, Дания, Канада, Австралия. Хотя и прислали свои сборные. США, между прочим, самую многочисленную. Украина же на всякий случай запретила своим спортсменам делать совместные фотографии с нашими атлетами и давать интервью на русском. Ну а зарубежных журналистов вообще раздражает абсолютно всё – даже биороботы. Судя по публикациям в западной прессе, машины ни на шаг не способны отступить от шаблона, не понимают ни один язык кроме своего, да и с ним не всё ладно. А особая "замкнутая" система олимпийской деревни якобы мешает репортёрам свободно передвигаться и работать. На что тут же отреагировали китайский коллеги:

"Смешно, хотя и неудивительно, что все положительные аспекты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине интерпретируются с негативной точки зрения. Этот факт обнажает негативное отношение западных СМИ к Играм".

Но главное – это отношение к играм самих спортсменов, которые в пятницу приняли участие в церемонии открытия. Российскую делегацию на Национальном стадионе Пекина возглавили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

О том, что именно они станут знаменосцами, спортсмены узнали накануне. Автором шоу, как и в 2008-м, выступил Чжан Имоу, один из величайших китайских режиссеров, трижды номинированный на премию "Оскар". За красочной постановкой с открытых трибун наблюдал и российский президент. Владимир Путин поприветствовал нашу сборную, когда та появилась на арене. Незадолго до Олимпиады глава государства поделился с журналистами Медиакорпорации Китая своими ожиданиями от соревнований.

"Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином - и как добрые друзья, и политики. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году – зимних Олимпийских игр. Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России – хорошо подготовленная, сплочённая командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому её звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников", - сказал Путин.

Как это будет, болельщики увидят совсем скоро. Впереди две напряженные недели состязаний. Олимпийские чемпионы получат не только медали, но и вознаграждение – до 4 миллионов рублей. Однако самое главное, конечно, радость заслуженной победы и признание. И судя по тому, сколько флешмобов заполнило российские социальные сети в поддержку наших ребят, оно у них уже есть.

Анна Пешехонова, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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