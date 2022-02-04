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Сборная России попала в список самых стильных команд Олимпиады в Пекине

18:36
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Формы национальных сборных оценил журнал Forbes

Команды, продемонстрировавшие самую стильную экипировку на церемонии открытия Олимпийских Игр в Пекине, назвали журналисты издания Forbes. В числе "икон стиля" оказались сборные России и Казахстана.
Китайские зрители овациями встретили российскую сборную на открытии Олимпиады

Внимание экспертов привлекли олимпийцы США. Спортсмены были одеты в унисекс-комплекты с принтом в клетку, изготовленные люксовым брендом Ralph Lauren. Понравилась специалистам и форма канадцев - красные и белые монохромные костюмы, разработанные маркой Lululemon из Ванкувера.

Оценили журналисты и российских атлетов в пуховиках и брюках лазурного цвета. Такие костюмы выглядят лаконично и отвечают трендам мировой моды, уверена основательница компании Zasport Анастасия Задорина. Стиль спортсменов Казахстана эксперты также оценили по достоинству – их форму изготовил бренд ZIBROO совместно с российским дизайнером Дмитрием Шишкиным. В список самых стильных спортсменов попали также шведы в сине-голубых костюмах Uniclo, немцы в одежде от Adidas с принтами в цветах национального флага и китайцы в красно-белых комплектах Anta.

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