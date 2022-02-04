"Роснефть" поставит в Китай нефти на 80 миллиардов долларов

Соглашение подписано во время визита в Пекин президента России

Российская компания "Роснефть" поставит Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в течение 10 лет 10 миллионов тонн нефти. Сумма сделки составляет 80 миллиардов долларов.

"Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении "Роснефти".

Соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти китайской CNPC через Казахстан было подписано компаниями во время визита президента России в Китай. Владимир Путин прибыл в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских Игр.

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