За сутки в России госпитализировано 18032 больных коронавирусом

Рост заболеваемости наблюдается во всех регионах

За сутки в России госпитализировано 18 032 больных коронавирусом, всего зафиксировано 177 282 случая заражения - это рекорд с начала пандемии. С февраля 2020 года выявлено 12 630 047 человек с COVID-19, умерло 334 753 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 1 566 человек, зарегистрировано 22 444 новых больных, всего в столице 2 477 035 инфицированных, скончались 39 353 пациента.

Ранее самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 4 февраля 2022 года – 168 201 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Минздрав объявил о завершении всех испытаний "Спутника V". Вакцина получила в России постоянную регистрацию, сообщил на этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко. Теперь препарат, положительно зарекомендовавший себя во многих странах мира, должен получить регистрационное удостоверение ВОЗ.

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