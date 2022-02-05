В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 13 тысяч человек

В столице распространяется омикрон-штамм

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 13 840 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 021 805.

В Москве штамм "омикрон" выявляют почти в 85% случаев. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом, по словам медика, число госпитализаций при заражении "омикроном" снизилось в два с половиной раза. Стационарного лечения требуют до 7% заболевших по сравнению с 20% при варианте "дельта".

По данным на 5 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 12 630 047 пациентам, умерли с начала пандемии 334 753 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 477 035, в мире более 391 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 5,7 миллиона человек.

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