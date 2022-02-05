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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 392 миллиона

21:22
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Причина роста заболеваемости - новый штамм вируса

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 392 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 20 миллионов.
Премьер Канады ушел на удаленку с коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 76,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 900 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 20,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – с начала пандемии заразились коронавирусом более 17,8 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оптимистично настроена по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". По её словам, процесс идёт очень хорошо, организация получила необходимые для регистрации препарата документы в конце декабря 2021 года.

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