Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 392 миллиона

Причина роста заболеваемости - новый штамм вируса

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 392 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 20 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 76,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 900 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 20,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – с начала пандемии заразились коронавирусом более 17,8 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оптимистично настроена по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". По её словам, процесс идёт очень хорошо, организация получила необходимые для регистрации препарата документы в конце декабря 2021 года.

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