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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 12749 человек

11:23
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Пятая волна приближается к своему пику

За сутки в России госпитализировано 12 749 больных коронавирусом, всего зафиксировано 180 071 случай заражения - это максимум с начала пандемии. С февраля 2020 года выявлено 12 810 118 человек с COVID-19, умерло 335 414 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 1 426 человек, зарегистрировано 18 856 новых больных, всего в столице 2 485 891 инфицированный, скончались 39 434 пациента. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о потере смысла в карантине при контакте с больными коронавирусом. По её словам, омикрон-штамм распространяется гораздо быстрее предшественников, а также зачастую вызывает бессимптомное течение болезни. Именно поэтому специальные действия по ограничению контактных лиц просто теряют смысл. С 6 февраля эти правила в России отменены.  

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