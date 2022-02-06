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Московские врачи вылечили ещё 13022 больных коронавирусом

13:02
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

В столице перестали брать повторный тест после выздоровления

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 13 022 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 034 827. 
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В Москве перестали брать повторный тест на коронавирус после выздоровления. Ранее переболевшие не могли прервать карантин до получения отрицательного результата. При этом QR-код формируется автоматически на сайте Госуслуг.

По данным на 6 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 12 810 118 пациентам, умерли с начала пандемии 335 414 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 485 891, в мире более 393 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,7 миллиона человек.

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