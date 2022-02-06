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Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 400 миллионам

19:45
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Умерли более 5,7 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 394 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 20 миллионов, это стало рекордом с начала пандемии. 
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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 76,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 902 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 26,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 20,7 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – там с начала пандемии заразились коронавирусом более 17,8 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Самоа - 33 человека, в Вануату всего семеро заболевших.

Американские медики выяснили, что перенёсшие коронавирусную инфекцию люди крайне редко заражаются штаммом "омикрон" в течение первых шести недель после выздоровления. После этого срока риск заразиться вырастает.

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