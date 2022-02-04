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Лукашенко оскорбило сравнение с Януковичем

19:42
  • пятница
  • 04 февраля 2022

У бывшего президента Украины было слишком много денег, считает белорусский лидер

Александру Лукашенко не нравится сравнение с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Президент Белоруссии подчеркивает, что между ними большая разница – он не бежал из страны во время беспорядков.

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"Янукович и я - большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.

Белорусский лидер напомнил, что во время беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году, оппозиция заявила, что Лукашенко поступил, как некогда экс-президент Украины Виктор Янукович – сбежал из страны. И тогда, по словам президента, ему пришлось взять в руки автомат, сесть вместе с детьми в вертолет и высадиться возле резиденции – чтобы показать народу, что о бегстве нет и речи.

Лукашенко пояснил: такая демонстрация была необходима, так как протестующие намеревались напасть на резиденцию. А штурм Дворца независимости был сопряжен для них с большим риском.

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