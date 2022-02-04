В работе "ВКонтакте" произошел масштабный сбой

Работа соцсети восстанавливается

В работе социальной сети "ВКонтакте" в пятницу наблюдаются некоторые сбои. Так, у части пользователей могут возникать проблемы с загрузкой сайта.

Как сообщили ТВЦ.Ru в пресс-службе соцсети, там в курсе возникшей проблемы, работа сервиса восстанавливается.

Наиболее активно о проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Сбои касались как работы самого сайта, так и приложения.

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