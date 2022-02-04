Пожар нанес значительный ущерб зданию посольства России в Маниле

Пострадавших нет

Пожар нанес значительный ущерб зданию посольства России на Филиппинах. Причины возгорания устанавливаются, сообщили в российском МИД.

"4 февраля в здании посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются", - сообщил в Telegram-канале Ситуационно-кризисный центр МИД России.

О пожаре в здании российского посольства в Маниле стало известно днем 4 февраля. Пострадавших, к счастью, нет. Последствия возгорания устраняются.

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