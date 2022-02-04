Раскрыт план Макрона на переговоры с Путиным

Встреча президентов намечена на 7 февраля

Эммануэль Макрон постарается на встрече с российским лидером Владимиром Путиным извлечь выгоду из прогресса, достигнутого во время переговоров в "нормандском формате" по Украине. О планах президента Франции сообщил агентству Reuters источник в Елисейском дворце.

Кроме того, Макрон обсудит с Путиным будущее европейской безопасности – в свете полученных ранее от России предложений. Перед визитом в Москву, по данным агентства, французский лидер намерен встретиться с британским премьером Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Елисейском дворце ранее сообщили, что Макрон отправится в Россию 7 февраля, а 8 февраля из Москвы вылетит в Киев. Позже и в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится с французским коллегой 7 февраля.

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