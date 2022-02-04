ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первая группа военных США прибыла "на усиление" в Германию

21:32
  • пятница
  • 04 февраля 2022

В планах Пентагона – переброска 2 тысяч солдат

Первая группа военных США из числа дополнительного контингента, направленного на усиление НАТО в Восточной Европе, прибыла в Германию. Военнослужащие отправлены сюда под предлогом "вторжения" России на Украину.

Пентагон: военные США отправятся на Украину для "содействия эвакуации"
Байден одобрил отправку нескольких тысяч военных США в Европу

"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", - сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Европейского командования ВС США.  По данным источника, на территории Германии будет развернут командный пункт для поддержки 1 700 американских десантников, которые в ближайшее время должны прибыть в Польшу.

Отмечается, что это первая группа из 2 тысяч солдат, которые прибудут в Европу из США "для оказания поддержки союзникам по НАТО". Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военнослужащие не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.