Первая группа военных США прибыла "на усиление" в Германию

В планах Пентагона – переброска 2 тысяч солдат

Первая группа военных США из числа дополнительного контингента, направленного на усиление НАТО в Восточной Европе, прибыла в Германию. Военнослужащие отправлены сюда под предлогом "вторжения" России на Украину.

"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", - сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Европейского командования ВС США. По данным источника, на территории Германии будет развернут командный пункт для поддержки 1 700 американских десантников, которые в ближайшее время должны прибыть в Польшу.

Отмечается, что это первая группа из 2 тысяч солдат, которые прибудут в Европу из США "для оказания поддержки союзникам по НАТО". Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военнослужащие не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине.

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