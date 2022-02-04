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Россия победила Украину на ЧЕ по мини-футболу

21:56
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Победа одержана в полуфинальном матче

Российская сборная на чемпионате Европы по мини-футболу победила команду Украины. Счет в полуфинальном матче – 3:2. У россиян голы забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. Отлично проявил себя голкипер сборной России Дмитрий Путилов - он не позволил украинцам сравнять счет, отразив пенальти за минуту до окончания матча.

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Сборная России на этом турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале чемпионата Европы российские футболисты переиграли соперников из Грузии со счетом 3:1.

Соперника россиян в финальном матче определит противостояния команд Испании и Португалии. Финал чемпионата Европы пройдет 6 февраля, в этот же день определится и бронзовый призер, передает "Лента.ру".

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