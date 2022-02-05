Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

Заголовок быстро удалили с сайта

Агентство Bloomberg по ошибке объявило о вторжении России на Украину. Информация об этом появилась на сайте в ночь с 4 на 5 февраля. Заголовок был доступен несколько минут, а потом исчез.

После этого агентство извинилось за ошибку. "Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован сегодня на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удалён, и мы расследуем причину", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в западной прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе.

В России не исключают, что Киев при поддержке своих союзников может устроить провокации в Донбассе с целью вынудить Москву вмешаться в конфликт.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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