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В России резко выросли цены на билеты в кино

11:03
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Кинотеатры выживают в условиях пандемии

Средняя цена билета в кино в России по итогам января установила исторический рекорд – 323 рубля 70 копеек. Это подсчитали в "Бюллетене кинопрокатчика", пишет "Коммерсант".

С января 2021 года билеты в кино подорожали на 13,2%, что выше рассчитанной Росстатом инфляции в 8,4%. В киносетях основной причиной называют санитарные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса.

В части российских регионов действуют QR-коды и ограничения по заполняемости залов на 50%. В этих условиях кинотеатры пытаются угнаться за прибылью и повышают цены на билеты.

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