В Госдепе рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Си Цзиньпина

Вашингтон хотел, чтобы лидер КНР повлиял на президента России

В Вашингтоне заявили, что ожидали от Си Цзиньпина влияния на Владимира Путина по Украине. Глава КНР во время встречи с президентом России мог бы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк.

Он также отметил, что, если Россия осуществит вторжение на Украину, а Китай будет отводить глаза в сторону, то это будет свидетельствовать о поддержке Пекином действий Москвы, сообщает Reuters.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине 4 февраля. Российский президент прилетел в китайскую столицу на открытие Олимпиады. Встреча длилась около трёх часов.

По её итогам лидеры двух стран приняли заявление, в котором Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе.

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