ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Непряева принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде

12:26
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Она взяла серебро в скиатлоне

Первые шесть комплектов наград разыгрывают сегодня в олимпийском Пекине. Только что первую награду в копилку нашей сборной принесла лыжница Наталья Непряева, она второй завершила гонку в скиатлоне на дистанции 15 километров.
Сборная России попала в список самых стильных команд Олимпиады в Пекине

Всего же за победу борются спортсмены, выступающие также в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и шорт-треке. Хорошие шансы на медали имеют и остальные наши спортсмены. На Играх они выступают во всех видах программы, сообщает "ТВ Центр".

Пристальное внимание приковано к выступлению биатлонистов - россияне считаются одними из фаворитов предстоящей смешанной эстафеты. В максимальном составе представлена наша страна в шорт-треке. А ближе к вечеру женская сборная по хоккею встретится в групповом турнире с командой из США - олимпийскими чемпионами предыдущих Игр в Корее. Напомним, накануне наши хоккеистки со счётом 5:2 победили соперниц из Швейцарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Наталья Непряева
Наталья Непряева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.