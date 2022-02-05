Наталья Непряева принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде

Она взяла серебро в скиатлоне

Первые шесть комплектов наград разыгрывают сегодня в олимпийском Пекине. Только что первую награду в копилку нашей сборной принесла лыжница Наталья Непряева, она второй завершила гонку в скиатлоне на дистанции 15 километров.

Всего же за победу борются спортсмены, выступающие также в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и шорт-треке. Хорошие шансы на медали имеют и остальные наши спортсмены. На Играх они выступают во всех видах программы, сообщает "ТВ Центр".

Пристальное внимание приковано к выступлению биатлонистов - россияне считаются одними из фаворитов предстоящей смешанной эстафеты. В максимальном составе представлена наша страна в шорт-треке. А ближе к вечеру женская сборная по хоккею встретится в групповом турнире с командой из США - олимпийскими чемпионами предыдущих Игр в Корее. Напомним, накануне наши хоккеистки со счётом 5:2 победили соперниц из Швейцарии.

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