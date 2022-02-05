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Вор-рецидивист украл пожертвования прихожан в петербургском храме

11:55
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Его быстро нашли полицейские

В Санкт-Петербурге задержали вора-рецидивиста, который украл пожертвования прихожан в одном из храмов. Мужчина разбил икону и забрал драгоценности на сумму пять миллионов рублей.
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Кольца, цепочки, нательные крестики и сережки. Эти драгоценности оказались в кармане мужчины, которого полиция Санкт-Петербурга накануне поздно вечером задержала в центре города.

Это пожертвования горожан, которые злоумышленник вытащил из иконы "Неупиваемая чаша" в домовой церкви при храме Божьей матери на Цветочной улице. Он просто разбил стекло святыни и сгрёб драгоценности в карман, сообщает "ТВ Центр".

Поймать похитителя помогли   записи с камер видеонаблюдения, на которые сам он, очевидно, не обратил внимания. Вот мужчина торопливо поднимается по лестнице, в час, когда храм уже не работает, а вот спустя короткое время спускается вниз, держа правую руку в кармане.

Полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать вора. Им оказался рецидивист, опытный "церковный вор", который промышлял такими грабежами на территории всего Северо-Западного региона. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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