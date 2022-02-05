В Подмосковье грузовик снёс пешеходный мост (видео)

Пострадал водитель большегруза

В подмосковной Балашихе самосвал снёс надземный пешеходный переход. У большегруза самопроизвольно поднялся кузов и он на скорости врезался в мост.

По предварительным данным, пострадал только водитель. Его зажало в кабине. На помощь пришли спасатели, сообщает "ТВ Центр".

Обрушившийся переход полностью перекрыл проезжую часть. В обе стороны образовались огромные пробки. Сейчас специалисты расчищают путь, сотрудники ГИБДД регулируют движение.

Примечательно, что аналогичная авария произошла на этом же месте около двух недель назад. Тогда тоже грузовик с поднятым кузовом влетел в пешеходный мост. От удара часть конструкции оторвалась от опоры, после чего там провели ремонтные работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram