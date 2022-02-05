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На Дальнем Востоке началась перепись амурских тигров

12:56
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Всех хищников пересчитают досрочно

На Дальнем Востоке на три года раньше запланированного срока начался учёт амурских тигров. Специалистам необходимо понять, как эти редкие хищники смогли приспособиться к вынужденным изменениям в рационе. Ведь популяция кабанов, на которых в основном охотятся тигры, резко сократилась из-за вспышки африканской чумы свиней.
В Хабаровском крае амурский тигр зашел севернее своего ареала

Замёрзшая таёжная река усыпана следами. Предположительно, уже взрослая самка амурского тигра обследовала свои владения всего несколько дней назад. Поэтому можно не опасаться - за это время хищница ушла за сотню километров.     

С линейками и ручками специалисты Охотнадзора километр за километром прочесывают тайгу. Более 600 специалистов по всему Дальнему Востоку приступили к единовременному подсчёту амурских тигров, сообщает "ТВ Центр". 

По размеру лапы опытные охотоведы с лёгкостью определяют пол и возраст полосатого хищника. Если след больше десяти сантиметров - проходил взрослый самец, около восьми - самка. А если попались следы ещё меньше, значит по тайге гуляет маленький тигрёнок.

Во время учёта приходится смотреть не только под ноги. Часто вереницы следов приводят к так называемым меточным деревьям, в основном хвойным, так как они дольше держат запах. 

При подсчёте используют и данные с фотоловушек. Так можно увидеть, в каком физическом состоянии животные и ещё раз перепроверить количество особей. Специальная программа по тигриным полоскам определяет, есть ли уже хищник в базе данных. 

Сплошной учёт тигров проводят раз в десять лет. Но, сейчас из-за резкого сокращения численности кабана, хищников пересчитают на три года раньше. Специалистам важно понять, смогли ли дикие кошки изменить свой привычный рацион, и повлияло ли это на их популяцию. По данным последней переписи, в России обитает 540 особей амурского тигра. Новые цифры специалисты озвучат уже этой весной.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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