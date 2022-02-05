На Дальнем Востоке началась перепись амурских тигров

Всех хищников пересчитают досрочно

На Дальнем Востоке на три года раньше запланированного срока начался учёт амурских тигров. Специалистам необходимо понять, как эти редкие хищники смогли приспособиться к вынужденным изменениям в рационе. Ведь популяция кабанов, на которых в основном охотятся тигры, резко сократилась из-за вспышки африканской чумы свиней.

Замёрзшая таёжная река усыпана следами. Предположительно, уже взрослая самка амурского тигра обследовала свои владения всего несколько дней назад. Поэтому можно не опасаться - за это время хищница ушла за сотню километров.

С линейками и ручками специалисты Охотнадзора километр за километром прочесывают тайгу. Более 600 специалистов по всему Дальнему Востоку приступили к единовременному подсчёту амурских тигров, сообщает "ТВ Центр".

По размеру лапы опытные охотоведы с лёгкостью определяют пол и возраст полосатого хищника. Если след больше десяти сантиметров - проходил взрослый самец, около восьми - самка. А если попались следы ещё меньше, значит по тайге гуляет маленький тигрёнок.

Во время учёта приходится смотреть не только под ноги. Часто вереницы следов приводят к так называемым меточным деревьям, в основном хвойным, так как они дольше держат запах.

При подсчёте используют и данные с фотоловушек. Так можно увидеть, в каком физическом состоянии животные и ещё раз перепроверить количество особей. Специальная программа по тигриным полоскам определяет, есть ли уже хищник в базе данных.

Сплошной учёт тигров проводят раз в десять лет. Но, сейчас из-за резкого сокращения численности кабана, хищников пересчитают на три года раньше. Специалистам важно понять, смогли ли дикие кошки изменить свой привычный рацион, и повлияло ли это на их популяцию. По данным последней переписи, в России обитает 540 особей амурского тигра. Новые цифры специалисты озвучат уже этой весной.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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