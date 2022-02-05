На ВДНХ открылась выставка, посвящённая борьбе женщин с раком

Она будет открыта до 3 марта

Фотовыставка, призванная поддержать женщин с онкологическими заболеваниями, открылась в Москве на ВДНХ. Экспозиция под названием "Химия была, но мы расстались" приурочена к Всемирному дню борьбы против рака.

Посетители узнают истории участниц проекта. Они разных возрастов и профессий, но всех объединят одно - встреча с тяжёлым заболеванием, сообщает "ТВ Центр".

Основная задача - привлечь внимание к проблемам онкопациентов, способствовать их успешному лечению и реабилитации. Выставка расположена под открытым небом и продлится до 3 марта.

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