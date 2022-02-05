В России наращивают темпы вакцинации подростков

В стране растёт заболеваемость

В российских регионах растёт число заразившихся коронавирусом. Почти в три с половиной раза вырос уровень заболеваемости в Ульяновской области. Власти продлили на неделю дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах, сообщает "ТВ Центр".

Аналогичные меры приняты и в Северной Осетии. Вузам также рекомендовано на время отказаться от очных занятий. Все массовые мероприятия с участием несовершеннолетних отменили в Приморье. Там наращивают темпы вакцинации подростков. По всей стране прививки начали делать воспитанникам кадетских и суворовских училищ.

Первой европейской страной, которая сделала обязательной вакцинацию для всех граждан, стала Австрия. Соответствующий закон накануне подписал президент. Контролировать его соблюдение начнут в марте.

А в Испании постепенно смягчают ограничения. Со следующей недели будет разрешено находиться на улице без маски.

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