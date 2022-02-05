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В Кремле прокомментировали скандальную публикацию о "вторжении" России на Украину

11:41
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Это опасный прецедент

Термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс после ошибочной публикации агентства Bloomberg о начале вторжения России на Украину. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

"Россия вторглась на Украину" - с таким громким заголовком в ночь с пятницы на субботу выходит агентство Bloomberg. Правда, на деле оказывается, что никакого вторжения как не было, так и нет. Западные журналисты якобы про запас приготовили пугающий текст и по ошибке его опубликовали, сообщает "ТВ Центр". 

А чего ещё можно ждать, если американские и европейские журналисты уже несколько месяцев пугают аудиторию российским вторжением. А западные правительства накачивают страну оружием. На этот раз Канада отправила самолёт с грузом нелегального вооружения и инструкторами, которые займутся обучением подразделений ВСУ.

Но аппетит Украины растёт. Киев, после неоднократных жалоб на то, что Берлин не предоставляет военную поддержку, направил туда список пожеланий. Подогревая милитаристский настрой, украинские националисты открывают курсы, где учат гражданских воевать против русских. Некоторые добровольцы тренируются с воображаемыми автоматами, впрочем, пока им в руки не вложат боевое оружие.

Об антироссийской истерии – смотрите сюжет Петра Вершинина.

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