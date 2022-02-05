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США начали переброску войск в Польшу

14:42
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Первые военные прилетели 5 февраля

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска. Решение о переброске военных в Восточную Европу было принято в Вашингтоне на фоне истерической пропаганды о "российской агрессии".
Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолёт с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий, которые будут дислоцироваться в Польше, сообщает агентство РАР.

Ранее в Польшу прибыли восемь американских самолётов, на которых прилетела передовая группа для подготовки к приёму американских военных. Она будет заниматься материально-техническим обеспечением.

В конце 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Россией военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе.

В Кремле не исключают, что Киев при поддержке своих союзников может устроить провокации в Донбассе с целью вынудить Москву вмешаться в конфликт.

При этом российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так беспокоит Запад в последнее время – внутреннее дело государства.

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