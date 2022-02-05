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С космодрома Плесецк на орбиту запущен военный спутник

14:02
  • суббота
  • 05 февраля 2022

С ним налажена устойчивая связь

Министерство обороны России запустило с космодрома Плесецк военный спутник. Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1а" успешно вывел аппарат на расчётную орбиту.
"Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" стартовала с космодрома Плесецк

Наземные средства ВКС уже взяли на управление военный спутник, запущенный с Плесецка. Как сообщили в военном ведомстве, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Это был первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году. Лётные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались в Плесецке в конце 2004 года. С тех пор с северного российского космодрома было запущено 52 ракеты "Союз-2".

Космодром Плесецк обеспечивает часть российских космических программ, связанных с оборонными, прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.

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