Стас Михайлов похудел на 10 килограммов после операции

Певец приходит в себя

Стас Михайлов после операции стремительно теряет вес. Его жена в соцсетях сообщила, что певец похудел уже на 10 килограммов.

Всему виной обычная операция по удалению аппендицита. В молодости она переносится легко, но Михайлову уже 52 года. В середине января он попал на операционный стол, исполнителя экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Стас, как и его жена Инна, постоянно находится на связи с поклонниками. Но, когда он пропал, попав в больницу, фанты встревожились. Спустя несколько дней певец объявился и объяснил, что с ним случилось.

В свою очередь, супруга Михайлова рассказала, что после выписки ему придётся жить в щадящем режиме. Инна призналась, что за время болезни возлюбленный похудел на 10 килограммов и, по всей видимости, продолжает стремительно терять вес.

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