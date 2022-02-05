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Юрий Николаев рассказал о надбавке к пенсии в 30 тысяч

19:16
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Телеведущий объяснил, за что он её получает

Юрий Николаев рассказал, за что получает от государства неплохую надбавку к пенсии. 73-летнему телеведущему грех жаловаться на свои доходы.
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"Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как Народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там", - приводит слова Николаева издание "СтарХит".

Звание Заслуженного артиста России Юрий Николаев получил в 1994 году, Народным артистом стал в 1998 году. Этого звания он удостоен за большие заслуги в области музыкального искусства.

Николаев известен тем, что был первым ведущим музыкальной программы в СССР "Утренняя почта". Благодаря участию в этой передаче многие исполнители стали популярными.

Сейчас Юрий Николаев работает на Первом канале. Он ведёт там утреннюю программу "Честное слово". Также периодически исполняет роль ведущего в различных праздничных концертах.

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