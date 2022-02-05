Российская сборная по биатлону взяла бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Это уже вторая наша награда

Первый день Олимпиады в Пекине и первые награды в копилке нашей сборной. Олимпийское серебро принесла лыжница Наталья Непряева. В напряжённой борьбе она уже на финише обогнала соперницу из Австрии и второй завершила гонку в скиатлоне на дистанции 15 километров.

А сборная по биатлону взяла бронзу в смешанной эстафете. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр ЛОгинов и Эдуард Латыпов завоевали для страны первую олимпийскую медаль в этой дисциплине с 2014 года.

На Играх наши спортсмены выступают во всех видах программы. Ближе к вечеру женская команда по хоккею встретится в групповом турнире со сборной США, сообщает "ТВ Центр".

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