ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй тур викторины "Лига знаний" прошёл в онлайн-формате

15:17
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Победители получат ценные призы

Эрудиты из разных регионов страны встретились сегодня в отборочной игре второго тура "Лиги знаний" - Всероссийской интеллектуальной викторины. Состязание прошло в онлайн-формате.

В течение двух часов они отвечали на вопросы из разных областей - истории, искусства, естествознания... Был и специальный тематический раунд, посвящённый отечественной науке.

После серии отборочных игр лучшие участники встретятся в финалах. Победители получат ценные призы и возможность отправится в путешествие по самым красивым уголкам нашей родины. Викторину проводит российское общество "Знание", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российское общество "Знание"
Российское общество "Знание"
Российское общество "Знание"
Российское общество "Знание"
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.