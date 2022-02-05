Второй тур викторины "Лига знаний" прошёл в онлайн-формате

Победители получат ценные призы

Эрудиты из разных регионов страны встретились сегодня в отборочной игре второго тура "Лиги знаний" - Всероссийской интеллектуальной викторины. Состязание прошло в онлайн-формате.

В течение двух часов они отвечали на вопросы из разных областей - истории, искусства, естествознания... Был и специальный тематический раунд, посвящённый отечественной науке.

После серии отборочных игр лучшие участники встретятся в финалах. Победители получат ценные призы и возможность отправится в путешествие по самым красивым уголкам нашей родины. Викторину проводит российское общество "Знание", сообщает "ТВ Центр".

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